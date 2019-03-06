Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування перед матчем з Португалією

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Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування перед матчем з Португалією

18 березня збірна України з футболу розпочне в Києві свій перший у 2019 році збір. На тренування команди запрошують і вболівальників.

У перший день збору головний тренер Андрій Шевченко зустрінеться з представниками мас-медіа в конференц-залі НСК «Олімпійський» (початок зустрічі — о 17.15). О 18.00 на цій же столичній арені розпочнеться відкрите тренування національної команди, на яке запрошуються всі бажаючі підтримати збірників та надихнути їх на непрості виїзні матчі старту відбору. Про це йдеться у повідомленні Федерації футболу України.

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Вже 20 березня збірна України направиться до Лісабона, де 22 березня зіграє перший матч відбору до Євро-2020 проти збірної Португалії (початок – о 21.45 за київським часом). 25 березня синьо-жовті проведуть відбірний матч із командою Люксембургу, який розпочнеться о 21.45 за київським часом. Гра теж відбудеться на полі суперника.

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Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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