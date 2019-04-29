Збірна України завоювала 4 медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики: відео

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Влада Нікольченко
Влада Нікольченко / Anna Kull

Збірна України завоювала 4 бронзові медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в азербайджанському Баку.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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Українки виграли дві бронзові нагороди в командних вправах з 5 м'ячами, поступившись у фіналі збірним Росії та Японії. Також Україна опинилася на третьому місці у вправах з 3 обручами і 2 парами булав.

Ще дві бронзи для національної команди принесла Влада Нікольченко. Українка здобула бронзу в багатоборстві та вправах з булавами. Гімнастка з 2018 року виступає в категорії майстрів спорту (сеньйори).

На чемпіонаті Європи в Іспанії Нікольченко зайняла 11 місце, а на чемпіонаті світу в Болгарії стала четвертою. Також вона виграла фінал Гран-прі і стала абсолютною чемпіонкою України.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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