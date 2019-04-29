Збірна України завоювала 4 медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики: відео
Збірна України завоювала 4 бронзові медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в азербайджанському Баку.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
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Українки виграли дві бронзові нагороди в командних вправах з 5 м'ячами, поступившись у фіналі збірним Росії та Японії. Також Україна опинилася на третьому місці у вправах з 3 обручами і 2 парами булав.
Ще дві бронзи для національної команди принесла Влада Нікольченко. Українка здобула бронзу в багатоборстві та вправах з булавами. Гімнастка з 2018 року виступає в категорії майстрів спорту (сеньйори).
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