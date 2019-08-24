Збірна України завоювала третю медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

На літньому чемпіонаті світу в Раубічах (Білорусь) відбувся перший з чотирьох класичних спринтів – юніорський. Бронзовим призером даної гонки став українець Юрій Ситник.

Ситник після другого вогневого рубежу ділив перше місце з Дмитром Лозівським з Білорусі, але багато програв ходом на останньому колі. Відставання Юрія від представника Білорусі склало 30,9 секунди. До того ж, українець пропустив вперед і чеха Мікулаша Карлика, який завоював срібло.

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Всього збірну України в спринті представляли шість біатлоністів – Олександр Пономаренко, Роман Боровик, Руслан Бригадир, Євген Івченко, Владислав Романчіч і Юрій Ситник.

Боровик фінішував на 11-му місці, Романчіч – 20-й, Пономаренко і Івченко поділили 25-у позицію. Бригадир зайняв 32-е місце.

Наступним пунктом програми стане спринт серед юніорок. Після чого відбудуться спринтерські гонки серед дорослих чоловіків і жінок.

Днем раныше збірна України завоювала дві медалі в Раубічах. Валя Семеренко стала чемпіонкою світу в супер-спринті, а Анна Кривонос виграла бронзу в супер-спринті серед юніорок.