Збірна України зазнала кадрових втрат перед відповідальним матчем проти Литви

Збірна України вранці 5-го вересня провела заключне тренування у Києві перед матчем проти Литви. Як і три попередні заняття, воно відбулося на полі НТК ім. В. Баннікова.

У занятті взяли участь 23 гравці. Мар’ян Швед допомогти збірній у Вільнюсі не зможе. У півзахисника шотландського "Селтіка" ушкодження привідного м'яза. Читайте також: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020 Швед уже залишив табір "синьо-жовтих". Таким чином, на матч до Литви вирушить 24 виконавці. Виліт до Вільнюса призначено на 17:30. Очікуваний час польоту — 1 година 15 хвилин. Одразу з аеропорту команда вирушить до готелю "Гранд Резорт", який на чотири дні стане її резиденцією. Поєдинок Литва – Україна відбудеться у суботу, 7-го вересня. Початок гри о 19:00. Детальну інформацію про збірну Литви – читайте тут.