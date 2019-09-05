Збірна України зазнала кадрових втрат перед відповідальним матчем проти Литви

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ffu.ua

Збірна України вранці 5-го вересня провела заключне тренування у Києві перед матчем проти Литви. Як і три попередні заняття, воно відбулося на полі НТК ім. В. Баннікова.

У занятті взяли участь 23 гравці. Мар’ян Швед допомогти збірній у Вільнюсі не зможе. У півзахисника шотландського "Селтіка" ушкодження привідного м'яза.

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Швед уже залишив табір "синьо-жовтих". Таким чином, на матч до Литви вирушить 24 виконавці.

Виліт до Вільнюса призначено на 17:30. Очікуваний час польоту — 1 година 15 хвилин. Одразу з аеропорту команда вирушить до готелю "Гранд Резорт", який на чотири дні стане її резиденцією.

Поєдинок Литва – Україна відбудеться у суботу, 7-го вересня. Початок гри о 19:00.

Детальну інформацію про збірну Литви – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: УАФ
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