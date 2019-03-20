Збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Португалією

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко не допоможе команді Андрія Шевченка в перших двох іграх відбіркового циклу на Євро-2020.

Віктор Коваленко покинув розташування національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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У 23-річного українця розтягнення м'яза. Йому знадобиться тиждень на відновлення, яке він проведе в Києві.

З огляду на те, що повернутися до тренувань Віктор зможе лише 25 березня – у день гри з Люксембургом – півзахисник залишив розташування команди для проведення курсу реабілітації в Києві.

Тим часом до основної групи повернувся нападник Артем Кравець, який прибув на збір із забоєм гомілки. Після курсу реабілітації Артем готовий активно включитися в боротьбу за місце у стартовому складі.

До слова, вже 20 березня збірна України вилетить в Лісабон на матч кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії, який відбудеться 22 березня.

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