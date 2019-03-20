Збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Португалією

222 Читать новость на русском
Віктор Коваленко покинув збірну України
Віктор Коваленко покинув збірну України / ФФУ

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко не допоможе команді Андрія Шевченка в перших двох іграх відбіркового циклу на Євро-2020.

Віктор Коваленко покинув розташування національної команди. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Читайте також: Як Мораеса прийняли в збірній України: відео першого тренування

У 23-річного українця розтягнення м'яза. Йому знадобиться тиждень на відновлення, яке він проведе в Києві.

З огляду на те, що повернутися до тренувань Віктор зможе лише 25 березня – у день гри з Люксембургом – півзахисник залишив розташування команди для проведення курсу реабілітації в Києві.

Тим часом до основної групи повернувся нападник Артем Кравець, який прибув на збір із забоєм гомілки. Після курсу реабілітації Артем готовий активно включитися в боротьбу за місце у стартовому складі.

До слова, вже 20 березня збірна України вилетить в Лісабон на матч кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії, який відбудеться 22 березня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Королева Єлизавета ІІ обирає незвичні парасольки: яскрава фотопідбірка
сьогодні
6835
Теги: Спорт Футбол Португалія Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео
сьогодні 12:16 Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео
2809
Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото
сьогодні 11:52 Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото
125
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
19 березня 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
1927
Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
19 березня 08:03 Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
Ігор Саджениця 1357
Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
18 березня 21:06 Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
1864
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук