Збірна України зазнала суттєвих втрат перед матчем Кубка Федерації

У перших матчах збірної України з Болгарією і Хорватією, 6 і 7 лютого відповідно, в рамках Кубка Конфедерації команді не допоможе Катерина Козлова.

Як повідомляє пресслужба ФТУ, Катерина отримала травму під час тренування і не зможе представляти країну в міжнародних матчах.

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Таким чином, збірну України в матчах Кубка Федерації в Естонії представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катаріна Завацька і Марта Костюк.

Всі наші тенісистки вже прибули в Таллінн і провели тренування.



Українські тенісистки готуються до матчів Кубка Федерації / Фото: btu.org.ua

Розклад матчів збірної України

6 лютого

Збірна України – Збірна Болгарії – 16:00

7 лютого

Збірна України – збірна Хорватії – 17:00