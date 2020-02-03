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Збірна України зазнала суттєвих втрат перед матчем Кубка Федерації

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Катерина Козлова / Фото з відкритих джерел

У перших матчах збірної України з Болгарією і Хорватією, 6 і 7 лютого відповідно, в рамках Кубка Конфедерації команді не допоможе Катерина Козлова.

Як повідомляє пресслужба ФТУ, Катерина отримала травму під час тренування і не зможе представляти країну в міжнародних матчах.

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Таким чином, збірну України в матчах Кубка Федерації в Естонії представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катаріна Завацька і Марта Костюк.

Всі наші тенісистки вже прибули в Таллінн і провели тренування.


Українські тенісистки готуються до матчів Кубка Федерації / Фото: btu.org.ua

Розклад матчів збірної України

6 лютого

Збірна України – Збірна Болгарії – 16:00

7 лютого

Збірна України – збірна Хорватії – 17:00

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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