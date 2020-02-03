Збірна України зазнала суттєвих втрат перед матчем Кубка Федерації
У перших матчах збірної України з Болгарією і Хорватією, 6 і 7 лютого відповідно, в рамках Кубка Конфедерації команді не допоможе Катерина Козлова.
Як повідомляє пресслужба ФТУ, Катерина отримала травму під час тренування і не зможе представляти країну в міжнародних матчах.
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Таким чином, збірну України в матчах Кубка Федерації в Естонії представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катаріна Завацька і Марта Костюк.
Всі наші тенісистки вже прибули в Таллінн і провели тренування.
Українські тенісистки готуються до матчів Кубка Федерації / Фото: btu.org.ua
Розклад матчів збірної України
6 лютого
Збірна України – Збірна Болгарії – 16:00
7 лютого
Збірна України – збірна Хорватії – 17:00