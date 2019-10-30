Збірна України здобула феєричну перемогу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді до 23 років.
Збірна України здобула 15 медалей, посівши перше загальнокомандне місце, пише Tribuna.com.
Читайте також: Відомого українця підозрюють у вживанні допінгу на чемпіонаті світу 2011 року
Золото чемпіонату завоювали Каміла Конотоп (вагова категорія 55 кг), Ірина Деха (76 кг), Дмитро Вороновський (55 кг).
Срібло здобули: Ангеліна Ломачинська (49 кг), Марія Тимощук (59 кг), Аліна Марущак (71 кг), Анастасія Манєвські (76 кг), Кирило Пирогов (96 кг), Володимир Гоза (102 кг), Богдан Гоза (102 кг ).
Бронзові призери: Олег Газенко (+109 кг), Аліна Киричук (71 кг), Христина Бородіна (81 кг), Анастасія Власенко (+87), Андрій Божук (96 кг).
Спорт 24 писав, що українець Дмитро Чумак завоював бронзу чемпіонату світу з важкої атлетики, який проходив у Таїланді.