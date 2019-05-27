Збірна України здобула першу нагороду Кубка світу з кульової стрільби
Олена Костевич приносить збірній України першу нагороду Кубка світу з кульової стрільби, що проходить у німецькому Мюнхені
Олена Костевич виборола срібло у стрільбі з малокаліберного пістолета (дистанція 25 м). У кваліфікації українка набрала 590. У фіналі Костевич поступилася переможниці Рахі Сарнобат з Індії 36:37.
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Нагадаємо, що саме у цій вправі Олена стала чемпіонкою світу торік у корейському Чханвоні.
Джерело: 24 канал
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