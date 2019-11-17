Збірна України здобула першу перемогу у відборі на Євробаскет-2021, обігравши Португалію

Жіноча національна збірна України проводила матч 2-го туру кваліфікації Євробаскета-2021, в якому в Харкові протистояла збірній Португалії.

Україна – Португалія 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Збірна України розпочала матч із потужного ривка 15:3. Підопічні Срджана Радуловича реалізували чотири триочкових ще за стартову чверть та в цілому переважали суперниць за всіма ігровими компонентами. У Португалії в атаці були серйозні проблеми, підтвердженням чому стали лише 9 набраних очок за чверть при 21 у господарок.

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У другій десятихвилинці гості зуміли відійти від нокдауну і додали у нападі завдяки набраним очкам з "фарби". За першу половину португальська команда рівно половину очок з 28 командних набрала саме з трисекундної зони. Але це допомогло команді Рікардо Васконселоса лише відрізками стримати нашу команду. Головною зброєю України були триочкові кидки – 8 влучних з 13 дальніх спроб дозволили нашій команді отримати 18 очок переваги ще до великої перерви, а кращий рух м’яча та перевага на підбираннях лише підкреслили домінування нашої команди.

А ось третій 10-хвилинний відрізок наші дівчата програли, дозволивши суперницям повернутись у гру. Команда Радуловича, пропустивши 18, набрала лише 9 очок і втратила двозначну перевагу перед заключною чвертю.

Вже у дебюті четвертої десятихвилинки господарки зробили необхідний міні-ривок, повернувши собі більш комфортну перевагу, яку не відпускали вже до завершення гри. Другу половину наша команда провела не так впевнено, як першу, припускалася більшої кількості втрат, та саме завдяки потужному старту втримала лідерство, яке не відпускала протягом усієї гри. Збірна України виграла у з рахунком 72:60, здобувши першу перемогу у відборі.

Найкращою в складі української збірної стала Аліна Ягупова, яка набрала 29 очок, зробила 7 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення, а її рейтинг ефективності склав 29 балів.

Завдяки цій перемозі Україна піднялася на друге місце у групі G, обійшовши Португалію. Лідирує Бельгія, у якої дві перемоги після двох матчів.

Наступний матч у кваліфікації чемпіонату Європи збірна України зіграє в листопаді 2020 року – тоді команда Радуловича вдома протистоятиме Фінляндії. Нагадаємо, у фінальну частину виходять 9 переможців своїх груп та 5 найкращих команд, які посядуть другі місця.