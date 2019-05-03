Збірна України здобула третю нагороду на чемпіонаті світу з неолімпійських видів триатлону

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Збірна України здобула третю нагороду на чемпіонаті світу з неолімпійських видів триатлону

В Іспанії триває чемпіонат світу з неолімпійських видів тріатлону. За підсумками трьох з п’яти видів програми, збірна України завоювала вже три медалі

Медальний дубль оформив Віталій Воронцов. У перший день змагань він виборов срібло на юніорському чемпіонаті світу з дуатлону, а тепер ще раз опинився на п’єдесталі пошани. На світовій першості з акватлону у своїй віковій групі вирішальним для українця став заключний біговий сегмент, впродовж якого Віталій зумів продемонструвати другий час і таки заскочити до ТОП-3 юніорського чемпіонату світу. Тож, за підсумками змагань Воронцов пропустив поперед себе лише господарів траси – іспанців Естебана Басанту та Хорхе Гонсалеса.

Таким чином, за підсумками трьох видів програми ITU Multisport World Championship 2019 наша команда має три нагороди: срібло в дуатлоні та бронзу в акватлоні виборов наш юніор Віталій Воронцов, а Софія Прийма на чемпіонаті світу з крос-триатлону серед молоді посіла друге місце.

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Теги: Спорт Тріатлон
Джерело: 24 канал
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