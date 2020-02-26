Збірна України зі стрільби здобула золото чемпіонату Європи, обійшовши Росію

У польському Вроцлаві стартував чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї. У перший день Україна завоювала дві медалі – командне золото й індивідуальну бронзу.

У стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів українки Вікторія Рибовалова і Галина Авраменко зайняли перші два місця в кваліфікації, а Валентина Гончарова стала п'ятою, що дозволило нашій збірній виграти командну першість.

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Українки, набравши в сумі 1672 очка, випередили росіянок (1650) і представниць Вірменії (1637).

На жаль, в індивідуальній першості обидві українки програли в своїх півфіналах, тому розіграли між собою бронзу – її володаркою стала Вікторія Рибовалова.

У чоловіків єдиний представник України Ігор Кизима став другим в кваліфікації, але потім програв у півфіналі і бронзовому фіналі, залишившись без медалі.