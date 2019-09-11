Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його помічники отримали чимало інформації після гри "синьо-жовтих" проти Нігерії. Українці врятувалися від поразки за дві хвилини. Але прийнятний результат – не найголовніше у цій грі.

Шевченко не боїться експериментувати

Статус товариського матчу дав можливість тренерському штабу випробувати тих гравців, які отримують мало ігрового часу в збірній. А також подивитися, як у матчі будуть діяти напрацьовані схеми.

Як це було: Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини

Не все вдалося. Тому в перерві довелося вносити зміни. Однак тепер тренерський штаб має над чим попрацювати до жовтневих матчів відбору на Євро-2020. Адже саме у матчі проти Литви та Португалії й визначитися путівка на Чемпіонат Європи.

"Головне, що команда сьогодні не зрадила своїм принципам — намагалася контролювати м’яч, грала різнобічно, цікаво, створила чимало моментів. У першому таймі нам не вистачало балансу. Було занадто багато помилок, обрізок. Після перерви ми внесли корективи, змінили структуру гри. На другий тайм команда вийшла з твердим наміром забезпечити позитивний результат, і я вдячний гравцям за самовіддачу", – відзначив після матчу Шевченко.

Ще варто відзначити, що Шевченко лише наприкінці матчу дав можливість зіграти Коноплянці. Це підтверджує той факт, що збірна України – не місце, де можна підтягувати ігрові кондиції. Грають ті, хто краще готовий на цей момент.

Тарас Степаненко – системоутворюючий гравець

Відсутність Степаненка у цьому матчі одразу вдалася в знаки. Українці на гру вийшли з трьома півзахисниками. Однак жоден з них не був опорним. Цю функцію міг виконувати Руслан Маліновський, але він діяв по всій довжині поля, так званий box-to-box. Олександр Зінченко та Віктор Коваленко були більш націлені на атаку. Саме це призвело до гола вже у дебюті зустрічі. Та ще декількох небезпечних атак впродовж матчу.

"Це був такий матч, в якому ми дали проявити себе багатьом, тому, можливо, була не найкраща злагодженість. Це нормально. Ми свідомо йшли на такий ризик", – прокоментував головний тренер відсутність Степаненка.

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Відтак жоден з цих гравців не готовий замінити Степаненка. І це ще одна проблема, над якою треба буде думати Шевченку.

Характер Зінченка

Зважаючи, що збірна України вийшла в експериментальному складі, важливо було найти того гравця, який би не побоявся взяти на себе ініціативу. Таким виявився Олександр Зінченко. Він грає все більше у збірній (взнаки дається ігрова практика у "Манчестер Сіті"). Він віддавав паси, намагався загострювати. І, нарешті, сам забив. Другий гол поспіль у матчах за збірну.

За відсутності Коноплянки та Ярмоленка, саме Зінченко зможе повести партнерів вперед.

Невдалий захист, але впевнений Лунін

А от де не вдався експеримент – так це у захисті. Захисна ланка не дуже добре справлялася зі своїми обов’язками через що перед воротами українців раз по раз виникали небезпечні моменти. Едуард Соболь не надто вдало зіграв, Микита Бурда чимало помилявся. Відсутність ігрової практики в Олександра Караваєва теж далася взнаки. Помилявся і Микола Матвієнко.

Окремо слід виділити Андрія Луніна. Про нього чимало говориться в розрізі його клубної кар’єри та виступів за "Реал". Однак оренда в "Леганесі", де він майже не грав минулого сезону, залишила вболівальників без можливості побачити професійний рівень гравця. З ним все добре. Він декілька разів під час матчу показав свою майстерність. Тож за місце в основі "Вальядоліда" може поборотися.

Україні важко дається другий матч

Збірна України не може доволі легко зіграти другий матч під час своїх виступів. Якщо перша гра дається доволі просто, то у другій грі виникають проблеми. Так було двічі з Люксембургом – після феєричних матчів проти Португалії та Сербії. Але тоді таки вдалося здобути перемоги. Однак в листопаді 2018 року українці заграли внічию з Туреччиною, перед тим зазнавши розгромної поразки проти Словаччини в Лізі націй (так, цей матч нічого не вирішував для українців). У жовті того ж року була не менш важка перемога над Чехією після матчу проти Італії. При тому, що українці мали більше часу на відпочинок.

Матч проти Португалії у Києві буде другим. Перед тим збірна України зіграє у Харкові проти Литви. Тож це теж одне з питань, над яким варто попрацювати тренерському штабу.

Підсумки

Збірна України показала характер у матчі проти Нігерії. Але чи варто було доводити гру до такого, щоб героїчно це все рятувати? Так, суперник виявився потужним. Але ж не завжди ми будемо грати проти умовної збірної Литви. Треба і топ-суперників обігрувати.

За місяць – ще два матчі збірної. Гра проти Литви не викликає побоювання. Але що буде у грі проти Португалії, яка прагне реваншу. Шевченку є над чим подумати та до чого готуватися.

Фото: ФК "Шахтар"