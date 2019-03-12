Збірна України зіграла внічию з Росією на чемпіонаті світу з шахів

Жіноча збірна України зіграла внічию з Росією у 7-му турі командного чемпіонату світу в Астані. І втратила можливість перемогти на турнірі.

У принциповому матчі Марія Музичук перемогла екс-українку Катерину Лагно. Але програла Анна Музичук в партії з Олександрою Костенюк. Ще на двох дошках Анна Ушеніна та Інна Гапоненко зіграли внічию.

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Тепер українки мають 10 командних очок і ділять 3-4 місця з Грузією. Практично забезпечила собі чемпіонство команда Китаю – 14 очок. У Росії – 11.

У середу, 13 березня, підопічні Михайла Бродського зустрінуться зі збірною Індії.