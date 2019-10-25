Збірна України зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020 з футзалу

Другим суперником збірної України з футзалу у відборі на Чемпіонат світу 2020 року стала збірна Словенії. Матч закінчився внічию.

У матчі першими відзначилися представники балканської країни. Незадовго до перерви гол у ворота збірної України оформив Кристьян Чуєць.

На початку другого тайму Петро Шотурма вирівняв становище, а потім Микола Микитюк із пенальті вивів "синьо-жовтих" уперед.

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Але невдовзі словенці зусиллями Рока Мордея знову зробили рахунок рівним – 2:2. Цей результат став остаточним.

Словенія – Україна 2:2

Гол: Чуєць, 17, Мордей, 34 – Шотурма, 22, Микитюк, 30 (пен.)

В іншому матчі нашого квартету Північна Македонія програла Косово 5:7. Саме з македонцями грати "синьо-жовтим" наступний поєдинок, який заплановано на неділю, 27 жовтня. Перед тим наша збірна розгромила Косово 7:1.

До еліт-раунду проб'ються перші та другі команди кожної з восьми груп основного раунду відбору. На наступній стадії 16 збірних 7 листопада поточного року розділять на чотири квартети, переможці яких напряму потраплять на чемпіонат світу. Поєдинки еліт-раунду відбудуться 28 січня – 2 лютого 2020 року. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на Мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-е та 12-е квітня 2020 року. Таким чином, шість команд європейського відбору приєднаються до Литви, яка прийматиме світовий форум 12 вересня – 4 жовтня 2020 року.