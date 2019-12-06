Збірна України зіграє проти Польщі на виїзді перед Євро-2020: місце та дата

Польська футбольна асоціація затвердила, що польське місто Хожув прийме товариський матч між Україною та Польщею.

Матч заплановано на 31 березня, проте УЄФА попросило перенести гру на 30 березня, повідомляє laczynaspilka.pl.

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Додамо, спочатку планувалося, що команду Андрія Шевченка приймуть у Варшаві. Стадіон "Шльонський" у Хожуві вміщує 47 246 глядачів.

Цікаво, що збірна Польщі усі товариські поєдинки перед стартом Євро-2020 проведе на домашніх аренах. Окрім України, "Кадра" зіграє проти Румунії, Росії та Ісландії.

Спорт24 писав, що в рамках підготовки до Євро-2020 збірна України зустрінеться з двома іншими учасниками чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" поміряються силами ще і з чемпіонами світу Францією.