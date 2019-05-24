Збірна України зіграє проти Росії в боротьбі за бронзу на міжнародному турнірі

Юнацька збірна України з футболу (U-18) зіграє проти однолітків з Росії у матчі за третє місце на турнірі у Словаччині.

Попри те, що ФІФА та УЄФА останні п'ять років намагається розводити команди України та Росії, збірним цих двох країн таки доведеться зіграти. Юнацькі збірні обох країн розіграють бронзовий комплект нагород на турнірі у Словаччині.

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Команда Олега Кузнєцова на так званому Кубку Словаччини обіграла Чехію (2:0), програла Іспанії (1:2) та зіграла внічию з Хорватією (0:0), завдяки чому посіла друге місце в групі. Росія також виявилося другий у своїй четвірці. Тож обидві команди розіграють третє місце.

У фіналі турніру зустрінуться переможці у своїх групах – збірні Англії та Іспанії.