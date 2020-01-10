Збірна України зіграє товариський матч з Кіпром напередодні Євро-2020
Визначився суперник національної збірної України з футболу в одному зі спарингів, які вона проведе напередодні старту у фінальному турнірі Євро-2020. Це буде команда Кіпру.
Як йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу, матч проти збірної Кіпру відбудеться 26 травня в Україні. Місто, яке прийматиме поєдинок, буде затверджено пізніше.
До слова: Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).
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