Збірна України зіграє товариський матч з командою Першої ліги

Збірна України з футболу під час підготовки до матчів кваліфікації Євро-2020 проведе товариський матч проти "Дніпро-1".

Читайте також: Справа натуралізації Мораеса: стало відомо, коли УЄФА винесе рішення

Відповідну інформацію озвучив ведучий Ігор Циганик. За його словами, збірна України на навчально-тренувальний збір збереться 25 травня. При цьому що разом з головною командою тренуватиметься і молодіжна збірна.

Саме під час цього збору і відбудеться товариський матч проти лідера Першої ліги "Дніпро-1". Але де саме і коли відбудеться матч, Ігор Циганик не озвучив.

Варто нагадати, що збірна України 7 та 10 червня зіграє два матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 року. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Сербії та Люксембургу відповідно. Обидва матчі команда зіграє на "Арені Львів".

Читайте також: Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"