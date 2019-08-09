Збірна України зіграє товариський матч з Нігерією

Збірна України у вересні проведе товариський матч проти збірної Нігерії.

Гра відбудеться в Україні 10 вересня. Однак де саме – поки невідомо.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що запропонує Виконкому затвердити місцем проведення поєдинку стадіон “Дніпро-Арену”.

"Також пропоную Виконкому УАФ затвердити місцем проведення товариського матчу Україна – Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку “Славутич-Арену”. В разі схвалення ініціативи Виконкомом ця зустріч стане першим в історії матчем національної збірної в Запоріжжі! Обидві пропозиції вже отримали повну підтримку тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком", – написав Андрій Павелко.

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Варто нагадати, що збірна Нігерії – триразовий чемпіон Африки. У 2019 році команда зайняла третє місце на турнірі.