Збірна України зіграє у Львові кваліфікаційний матч молодіжного Євро-2021

Молодіжна збірна України в рамках відбору до чемпіонату Європи-2021 проведе домашній поєдинок проти Північної Ірландії у Львові. Затверджено, що зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів".

Поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 31 березня 2020 року. Це буде перша зустріч збірних у рамках цієї кваліфікації.

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27 березня команда Руслана Ротаня зіграє на виїзді з Мальтою. Підготовку до найближчих офіційних матчів "синьо-жовті" розпочнуть 23 березня.

Це вже другий матч, який "молодіжка" проведе у Львові. 15-го листопада підопічні Ротаня драматично програли Данії з рахунком 2:3.

Після 4 турів в активі збірної України всього одна перемога. Ще три матчі українці програли.

"Синьо-жовті" все ще зберігають математичні шанси вийти на Євро-2020.