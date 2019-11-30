Збірна України зіграє з Францією та Польщею

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна зустрінеться з двома іншими учасниками чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" поміряються силами з Францією та Польщею.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що було досягнуто попередньої домовленості з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.

Читайте також: Збірна України дізналася суперників по груповому етапу Євро-2020

Обидві зустрічі "синьо-жовті" планують провести на виїзді: у Франції – 27 березня та в Польщі – 31 березня.

Збірна Франції – чинний чемпіон світу. У 2016 році французи дійшли до фіналу чемпіонату Європи, в якому програли Португалії.

У рамках відбору Франція виграла свою групу. На чемпіонаті Європи Франція потрапила до "групи смерті", в якій зіграє проти Німеччини, Португалії та переможця раунду плей-офф.

Новини за темою: Євро-2020: результати жеребкування групового етапу

Польща також виграла свою відбіркову групу, в якій випередила майбутнього суперника України – Австрію. На Євро поляки зіграють проти Іспанії, Швеції та переможця раунду плей-офф.