Збірна України зіграє з Францією та Польщею

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У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна зустрінеться з двома іншими учасниками чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" поміряються силами з Францією та Польщею.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що було досягнуто попередньої домовленості з тренерськими штабами національних збірних Франції та Польщі про проведення товариських матчів.

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Обидві зустрічі "синьо-жовті" планують провести на виїзді: у Франції – 27 березня та в Польщі – 31 березня.

Збірна Франції – чинний чемпіон світу. У 2016 році французи дійшли до фіналу чемпіонату Європи, в якому програли Португалії.

У рамках відбору Франція виграла свою групу. На чемпіонаті Європи Франція потрапила до "групи смерті", в якій зіграє проти Німеччини, Португалії та переможця раунду плей-офф.

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Польща також виграла свою відбіркову групу, в якій випередила майбутнього суперника України – Австрію. На Євро поляки зіграють проти Іспанії, Швеції та переможця раунду плей-офф.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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