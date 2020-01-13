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Збірна України зіграє з Хорватією та Болгарією у Кубку Федерації

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Еліна Світоліна / 24 канал

Відбулося жеребкування Кубка Федерації у Першій групі Євро-Африканської зони. Своїх суперників дізналася жіноча збірна України з тенісу.

Україна очолила групу "А" й буде боротися з Хорватією та Болгарією.

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Матчі збірної України відбудуться у Таллінні (Естонія) у період 5-8 лютого.

Важливо! За новими правилами з груп виходять по дві команди, які розіграють вихід у плей-офф Світової групи. Команда, що посіла перше місце у групі "А" зіграє з другою командою групи "Б" і навпаки.

До групи "Б" потрапили: Італія, Естонія, Австрія та Греція.

Що таке Кубок Федерації?Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Матчі Кубка Федерації проводяться між командами, розділеними на різні рівні та групи.

Переможці й аутсайдери в групах переходять в наступному сезоні на інший рівень. Торік Україна не змогла піднятися у класі й виступає у третій за значущістю групі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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