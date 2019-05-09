Збірна України зіграє з Росією у відборі на Всесвітні пляжні ігри

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Збірна Украхни з пляжного футболу
Збірна Украхни з пляжного футболу / ФФУ

В 1/8 фіналу кваліфікаційного турніру Всесвітніх пляжних ігор збірна України з пляжного футболу перемогла Азербайджан і вийшла до чвертьфіналу.

Україна – Азербайджан 6:4

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Після напруженого першого періоду, в якому жодна з команд не змогла відкрити рахунок, українці вдало розпочали другу 12-хвилинку. Протягом однієї хвилини у воротах суперників розписалися Юрій Щериця та Дмитро Войтенко. До кінця періоду суперники двічі обмінялися голами (Войтенко оформив хет-трик) і на перерву пішли за рахунку 4:2.

А от початок останньої 12-хвилинки виявився провальним. Азербайджанці змогли не лише скоротити відставання, але й відновити рівновагу – 4:4. Утім, до честі українців, вони не знітилися і знову перехопили ініціативу. А удари Костянтина Макеєва й Романа Пачева принесли нашій команді бажану перемогу – 6:4.

У чвертьфінальному поєдинку підопічним Євгена Варениці належить зіграти із збірною Росії. Матч відбудеться у пятницю, 10 травня.

Відбірковий турнір проходить за олімпійською системою, тому той, хто програв закінчить боротьбу за путівку на змагання. Всесвітні ігри пройдуть у жовтні 2019 році в Сан-Дієго.

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Теги: Новини Росії Новини Спорту Україна – Росія Спорт Футбол
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