Збірна України зіграє з Японією у плей-офф Кубка Федерації: за що борються українки
Відбулося жеребкування плей-офф раунду Кубка Федерації. За результатами жеребкування збірна України у квітні зіграє проти тенісисток з Японії.
Матчі відбудуться 17-18 квітня на території Японії, яка долею жеребкування стала стороною, яка приймає.
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Протягом 2 днів дівчата зіграють 5 матчів (4 одиночних і одну пару).
Переможці пройдуть у кваліфікацію Fed Cup Finals-2021. Збірна, яка програє, залишиться у групі у своїй зоні.
Японські тенісистки у кваліфікації Світової групи в цьому році програли збірній Іспанії.
Натомість збірна України оформила путівку у плей-офф, здолавши у Першій групі Євро-Африканської зони Болгарію, Хорватію та Естонію.
Збірні України та Японії раніше жодного разу не грали один з одним у Кубку Федерації.
Що таке Кубок Федерації?
- Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Матчі Кубка Федерації проводяться між командами, розділеними на різні рівні та групи.
- Переможці й аутсайдери в групах переходять в наступному сезоні на інший рівень. Торік Україна не змогла піднятися у класі, залишившись у Першій групі Євро-Африканської зони.
- Завдяки перемозі у 2020 році збірна України зіграє з Японією перехідний матч за вихід у Світову групу.
- Переможець матчу Україна – Японія у 2021 році зіграє плей-офф за вихід у фінальну стадію Світової групи, де 12 команд визначать найсильнішу збірну.
- У 2019 році Кубок Федерації виграла збірна Франції.