24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Збірна України зіграє з Японією у плей-офф Кубка Федерації: за що борються українки

52 Читать новость на русском
Збірна України з тенісу / ФТУ

Відбулося жеребкування плей-офф раунду Кубка Федерації. За результатами жеребкування збірна України у квітні зіграє проти тенісисток з Японії.

Матчі відбудуться 17-18 квітня на території Японії, яка долею жеребкування стала стороною, яка приймає.

До теми: Збірна України попри поразку Світоліної вийшла у плей-офф Кубка Федерації – відео

Протягом 2 днів дівчата зіграють 5 матчів (4 одиночних і одну пару).

Переможці пройдуть у кваліфікацію Fed Cup Finals-2021. Збірна, яка програє, залишиться у групі у своїй зоні.

Японські тенісистки у кваліфікації Світової групи в цьому році програли збірній Іспанії.

Натомість збірна України оформила путівку у плей-офф, здолавши у Першій групі Євро-Африканської зони Болгарію, Хорватію та Естонію.

Збірні України та Японії раніше жодного разу не грали один з одним у Кубку Федерації.

Що таке Кубок Федерації?

  • Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Матчі Кубка Федерації проводяться між командами, розділеними на різні рівні та групи.
  • Переможці й аутсайдери в групах переходять в наступному сезоні на інший рівень. Торік Україна не змогла піднятися у класі, залишившись у Першій групі Євро-Африканської зони.
  • Завдяки перемозі у 2020 році збірна України зіграє з Японією перехідний матч за вихід у Світову групу.
  • Переможець матчу Україна – Японія у 2021 році зіграє плей-офф за вихід у фінальну стадію Світової групи, де 12 команд визначать найсильнішу збірну.
  • У 2019 році Кубок Федерації виграла збірна Франції.
Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо
сьогодні
44260
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:17 Українець Новіков на останніх секундах вирвав перемогу у росіянина, вийшовши у фінал ЧЄ – відео
Юрій Семенюк 241
сьогодні 14:00 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Юрій Семенюк 167
10 лютого 19:37 Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото
Юрій Семенюк 523
10 лютого 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5250
10 лютого 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 118
Новини
Більше новин
Залиште відгук