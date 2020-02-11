Збірна України зіграє з Японією у плей-офф Кубка Федерації: за що борються українки

Відбулося жеребкування плей-офф раунду Кубка Федерації. За результатами жеребкування збірна України у квітні зіграє проти тенісисток з Японії.

Матчі відбудуться 17-18 квітня на території Японії, яка долею жеребкування стала стороною, яка приймає.

До теми: Збірна України попри поразку Світоліної вийшла у плей-офф Кубка Федерації – відео

Протягом 2 днів дівчата зіграють 5 матчів (4 одиночних і одну пару).

Переможці пройдуть у кваліфікацію Fed Cup Finals-2021. Збірна, яка програє, залишиться у групі у своїй зоні.

Японські тенісистки у кваліфікації Світової групи в цьому році програли збірній Іспанії.

Натомість збірна України оформила путівку у плей-офф, здолавши у Першій групі Євро-Африканської зони Болгарію, Хорватію та Естонію.

Збірні України та Японії раніше жодного разу не грали один з одним у Кубку Федерації.

Що таке Кубок Федерації?