Збірна України зупинилася у Києві у фартовому для "Реалу" готелі
Збірна України з футболу прибула до Києва. Там "синьо-жовті" зупинилися в готелі "Опера".
До слова, готель "Опера" уперше приймає головну команду країни. Однак футболісти тут гостюють доволі часто: скажімо, донецький "Шахтар" традиційно використовує цей готель для заїзду перед іграми в Києві.
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Ще один цікавий факт – саме в цих апартаментах торік зупинялися перед переможним для них фіналом Ліги чемпіонів футболісти мадридського "Реалу". Серед них був і Кріштіану Роналду, який цього разу до Києва прибув у складі збірної Португалії.
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