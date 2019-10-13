Збірна України зупинилася у Києві у фартовому для "Реалу" готелі

Збірна України з футболу прибула до Києва. Там "синьо-жовті" зупинилися в готелі "Опера".

До слова, готель "Опера" уперше приймає головну команду країни. Однак футболісти тут гостюють доволі часто: скажімо, донецький "Шахтар" традиційно використовує цей готель для заїзду перед іграми в Києві.

Читайте також: Україна – Португалія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Ще один цікавий факт – саме в цих апартаментах торік зупинялися перед переможним для них фіналом Ліги чемпіонів футболісти мадридського "Реалу". Серед них був і Кріштіану Роналду, який цього разу до Києва прибув у складі збірної Португалії.