Збірні парламентів України та Туреччини з футболу зіграють товариський матч: фото

Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть у суботу товариський матч на тренувальній базі футбольного клубу "Динамо".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін під час зустрічі з членами делегації великих національних зборів Туреччини, які перебувають в Україні з триденним візитом.

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Граючим тренером збірної з футболу Верховної Ради є Олександр Заваров. Капітан збірної з футболу українського парламенту – народний депутат Олександр Пасічний (фракція "Слуга народу").



Матч між збірними парламентів України та Туреччини / Фото 24 каналу (Оксана Тропотяга)

За словами Кожем'якіна, перша зустріч між збірними парламентів України і Туреччини з футболу відбулася в 2013 році і відтоді вони проходять регулярно.

Голова парламентського спортивного клубу великих національних зборів Туреччини Адем Татлі подякував за теплий прийом. "Незалежно від результату гри, переможе дружба", - сказав він.