Збірні України дізналися суперників у Золотій Євролізі

183 Читать новость на русском
Збірна України з волейболу / facebook.com/fvu.in.ua

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися своїх суперників в новому сезоні Золотої Євроліги. Українські збірні розпочнуть боротьбу 23 травня 2020 року.

Чоловічий турнір:

Група А: Бельгія, Словаччина, Іспанія, Румунія

Група В: Нідерланди, Україна, Естонія, Білорусь

Група С: Чехія, Туреччина, Португалія, Північна Македонія

Читайте також: За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"

Розклад матчів збірної України:

23-24 травня 2020 року
Україна – Білорусь

27 травня
Нідерланди – Україна

30-31 травня
Україна – Естонія

6-7 червня
Білорусь – Україна

10 червня
Україна – Нідерланди

13-14 червня
Естонія – Україна

Жіночий турнір:

Група А: Болгарія, Угорщина, Білорусь, Франція

Група В: Хорватія, Чехія, Словаччина, Фінляндія

Група С: Азербайджан, Україна, Іспанія, Румунія

Розклад матчів збірної України:

23-24 травня 2020 року
Україна – Іспанія

27 травня
Азербайджан – Україна

30-31 травня
Україна – Румунія

6-7 червня
Іспанія – Україна

10 червня
Україна – Азербайджан

13-14 червня
Румунія – Україна

У Фінал чотирьох вийдуть переможці кожної з груп і господарі міні-турніру. По дві найкращі команди з жіночої та чоловічої Золотих Євроліги отримають можливість виступити в Кубку Виклику, де буде розіграна путівка в Лігу націй. Саме вихід у цей турнір і ставлять собі за мету українські команди.

Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
сьогодні
19538
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6848
сьогодні 07:40 Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео
Юрій Семенюк 719
16 грудня 22:17 У Токіо відкрили головний стадіон Олімпійських ігор-2020: яскраві фото
Юрій Семенюк 1100
16 грудня 16:20 Колишній воротар "Севільї" вибачився перед голкіпером "Шахтаря" за гол у 2007 році: відео
2911
16 грудня 15:30 Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 660
Новини
Більше новин
Залиште відгук