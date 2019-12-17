Збірні України дізналися суперників у Золотій Євролізі
Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися своїх суперників в новому сезоні Золотої Євроліги. Українські збірні розпочнуть боротьбу 23 травня 2020 року.
Чоловічий турнір:
Група А: Бельгія, Словаччина, Іспанія, Румунія
Група В: Нідерланди, Україна, Естонія, Білорусь
Група С: Чехія, Туреччина, Португалія, Північна Македонія
Читайте також: За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
Розклад матчів збірної України:
23-24 травня 2020 року
Україна – Білорусь
27 травня
Нідерланди – Україна
30-31 травня
Україна – Естонія
6-7 червня
Білорусь – Україна
10 червня
Україна – Нідерланди
13-14 червня
Естонія – Україна
Жіночий турнір:
Група А: Болгарія, Угорщина, Білорусь, Франція
Група В: Хорватія, Чехія, Словаччина, Фінляндія
Група С: Азербайджан, Україна, Іспанія, Румунія
Розклад матчів збірної України:
23-24 травня 2020 року
Україна – Іспанія
27 травня
Азербайджан – Україна
30-31 травня
Україна – Румунія
6-7 червня
Іспанія – Україна
10 червня
Україна – Азербайджан
13-14 червня
Румунія – Україна
У Фінал чотирьох вийдуть переможці кожної з груп і господарі міні-турніру. По дві найкращі команди з жіночої та чоловічої Золотих Євроліги отримають можливість виступити в Кубку Виклику, де буде розіграна путівка в Лігу націй. Саме вихід у цей турнір і ставлять собі за мету українські команди.