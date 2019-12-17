Збірні України дізналися суперників у Золотій Євролізі

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися своїх суперників в новому сезоні Золотої Євроліги. Українські збірні розпочнуть боротьбу 23 травня 2020 року.

Чоловічий турнір:

Група А: Бельгія, Словаччина, Іспанія, Румунія

Група В: Нідерланди, Україна, Естонія, Білорусь

Група С: Чехія, Туреччина, Португалія, Північна Македонія

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Розклад матчів збірної України:

23-24 травня 2020 року

Україна – Білорусь

27 травня

Нідерланди – Україна

30-31 травня

Україна – Естонія

6-7 червня

Білорусь – Україна

10 червня

Україна – Нідерланди

13-14 червня

Естонія – Україна

Жіночий турнір:

Група А: Болгарія, Угорщина, Білорусь, Франція

Група В: Хорватія, Чехія, Словаччина, Фінляндія

Група С: Азербайджан, Україна, Іспанія, Румунія

Розклад матчів збірної України:

23-24 травня 2020 року

Україна – Іспанія

27 травня

Азербайджан – Україна

30-31 травня

Україна – Румунія

6-7 червня

Іспанія – Україна

10 червня

Україна – Азербайджан

13-14 червня

Румунія – Україна

У Фінал чотирьох вийдуть переможці кожної з груп і господарі міні-турніру. По дві найкращі команди з жіночої та чоловічої Золотих Євроліги отримають можливість виступити в Кубку Виклику, де буде розіграна путівка в Лігу націй. Саме вихід у цей турнір і ставлять собі за мету українські команди.