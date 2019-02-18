Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють проти Росії на чемпіонаті світу
ФІБА провела жеребкування учасників чемпіонату світу з баскетболу 3х3 2019 року. Від України в фінальному турнірі виступатимуть чоловіча та жіноча збірні. Обидві наші команди гратимуть на груповому етапі проти росіян.
Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти Естонії, Монголії, Росії та одного з переможців кваліфікації.
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Наша жіноча збірна в групі D гратиме проти Італії, Індонезії, Росії та одного з переможців кваліфікації.
Фінальний турнір чемпіонату світу з баскетболу 3х3 проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.
Джерело: 24 Канал
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