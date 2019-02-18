Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють проти Росії на чемпіонаті світу

ФІБА провела жеребкування учасників чемпіонату світу з баскетболу 3х3 2019 року. Від України в фінальному турнірі виступатимуть чоловіча та жіноча збірні. Обидві наші команди гратимуть на груповому етапі проти росіян.

Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти Естонії, Монголії, Росії та одного з переможців кваліфікації.

Читайте також: Українки у напруженому матчі програли росіянкам матч за третє місце футзального Євро-2019

Наша жіноча збірна в групі D гратиме проти Італії, Індонезії, Росії та одного з переможців кваліфікації.

Фінальний турнір чемпіонату світу з баскетболу 3х3 проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram