Збірні України з баскетболу отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи

ФІБА провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року. Відтак своїх суперників дізналися й обидві збірні України.

У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія. Збірна України знову гратиме в одній групі проти Словенії, як і в попередній кваліфікації ЄвроБаскета-2017. А також проти Австрії та Угорщини.

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У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарями фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи. Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020 року, 23 листопада та 1 грудня 2020 року, 15 та 23 лютого 2021 року.

У кваліфікації чемпіонату Європи серед жінок беруть участь 35 команд. У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими. Збірна України потрапила до групи разом з Бельгією, Португалією та Фінляндією.

Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10-18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.