Збірні України з баскетболу отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи

35 Читать новость на русском
Збірні України з баскетболу отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи

ФІБА провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року. Відтак своїх суперників дізналися й обидві збірні України.

У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія. Збірна України знову гратиме в одній групі проти Словенії, як і в попередній кваліфікації ЄвроБаскета-2017. А також проти Австрії та Угорщини.

Тільки погляньте на це відео: Влучний кидок українця Михайлюка потрапив у топ-5 моментів Літньої ліги НБА

У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарями фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи. Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020 року, 23 листопада та 1 грудня 2020 року, 15 та 23 лютого 2021 року.

У кваліфікації чемпіонату Європи серед жінок беруть участь 35 команд. У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими. Збірна України потрапила до групи разом з Бельгією, Португалією та Фінляндією. 

Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10-18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
сьогодні
43097
Теги: Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
347
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9539
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4861
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
сьогодні 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
366
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
сьогодні 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2508
Новини
Більше новин
Залиште відгук