Збірні України з баскетболу вдало розпочали виступи на Європейських іграх-2019

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 також, як і чоловіча команда, вдало розпочала свої виступи на Європейських іграх 2019 року, які проходять у Мінську.

Україна – Латвія 14:8

Україна: Рульова 6, Юркевичус 5, Космач 3

Тим часом на чемпіонаті світу: Україна програла Росії та Італії на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 серед жінок: відео

Жіноча збірна України перемогла команду Латвії в стартовому поєдинку на Європейських іграх – 14:8.

Українки грали втрьох, то ж весь поєдинок діяли без замін. Та надійні дії нашої команди в захисті позбавили суперниць шансів реалізувати кадрову перевагу.

Повернення в гру після декретної перерви Ганна Рульова (Зарицька) позначила першими набраними очками в поєдинку. У підсумку вона стала найрезультативнішою з шістьма очками. Суперниці розмочили рахунок дальнім влучанням лише майже після половини ігрового часу зустрічі.

У наступних поєдинках наші дівчата зіграють 23 червня проти Іспанії (11:25) та проти Естонії (13:15).

Україна – Білорусь 18:14

Україна: Кожем’якін 7, Липовцев 6, Щепкін 4, Балабан 1

Тим часом на чемпіонаті світу: Україна вирвала перемогу в Монголії та вийшла у плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 теж виграла стартовий матч групового раунду Європейських ігор. Команда Тимура Арабаджи перемогла команду Франції з рахунком 18:14.

Французи зробили ривок на старті матчу (3:0), але за рахунок двох влучних дальніх поспіль Україна вийшла вперед і лідерство не відпускала вже до кінця матчу, довевши його до перемоги.

Чоловіча збірна України свої наступні матчі у груповому раунді Європейських ігор проведе у суботу, 22 червня, проти Італії (12:15) та Росії (14:05).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram