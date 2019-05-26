Збірні України з волейболу з перемог стартували у Золотій Євролізі 2019

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Жіноча збірна України з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу / Федерація волейболу України

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу перемогли у перших матчах Золотої Євроліги 2019. Чоловіки на виїзді перемогли збірну Фінляндії, а жінки вдома – Словаччини.

Представниці прекрасної статі у Запоріжжі не залишили шансів Словаччини – 3:0 (25:17, 25:22, 25:17). Суперниці українок завдали клопоти нашій збірній лише у другому сеті. Однак перемогти так і не зуміли.

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Наступний матч жіноча збірна України зіграє у середу, 29 травня, на виїзді проти збірної Швеції. Далі будуть два матчі проти Чехі (1 червня на виїзді та 8 червня вдома), Швеції (12 червня вдома) та Словаччини (15 червня на виїзді).

Підопічні Угіса Крастіньша здобули виїзну вольову перемогу над збірною Фінляндії – 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25). Перший сет закінчився запеклою боротьбою, яку фіни таки зуміли виграти. Але після цього три наступні сети виграли українці. Хоча боротьба на майданчику тривала до останнього. 

Попереду в українців два матчі на виїзді – проти Чехії (29 травня) та Білорусі (1 червня). Після цього три матчі українці зіграють вдома – проти Фінляндії (8 червня), Чехії (12 червня) та Білорусі (15 червня).

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
Джерело: 24 канал
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