У збірній ніхто навіть не нюхає алкоголь – ексдинамівець Мілевський
Футболіст брестського "Динамо" Артем Мілевський отримав запрошення у національну команду від оборонця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Однак Мілевський вирішив зачекати з візитом до чемпіонату Європи.
Спілкування футболістів було опубліковано на YouTube-каналі Миля. За словами Мілевського, якби головний тренер збірної України Андрій Шевченко побачив його біля футболістів команди, то одразу б зробив гравцям перевірки.
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Я тому у збірну не під'їжджаю, у вас же зараз профіки всі в збірній. Ніхто навіть не нюхає алкоголь, наскільки я знаю. Ось на Євро під'їду,
– зазначив Мілевський.
- Свій останній матч за збірну України нападник зіграв у 2012 році.
- Всього у складі національної команди він провів 50 матчів і забив 8 м'ячів.
Кар'єра Артема Мілевського зараз
- На цей час, Артем грає за "Динамо-Брест", з яким в минулому сезоні виграв чемпіонат Білорусі.
- "Динамо-Брест" набрало 16 очок і піднялася на шосте місце Вищої ліги. У наступному матчі 6 червня "Динамо-Брест" вдома прийматиме "Мінськ".