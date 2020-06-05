Футболіст брестського "Динамо" Артем Мілевський отримав запрошення у національну команду від оборонця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Однак Мілевський вирішив зачекати з візитом до чемпіонату Європи.

Спілкування футболістів було опубліковано на YouTube-каналі Миля. За словами Мілевського, якби головний тренер збірної України Андрій Шевченко побачив його біля футболістів команди, то одразу б зробив гравцям перевірки.

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Я тому у збірну не під'їжджаю, у вас же зараз профіки всі в збірній. Ніхто навіть не нюхає алкоголь, наскільки я знаю. Ось на Євро під'їду,

– зазначив Мілевський.

Свій останній матч за збірну України нападник зіграв у 2012 році.

Всього у складі національної команди він провів 50 матчів і забив 8 м'ячів.

Кар'єра Артема Мілевського зараз