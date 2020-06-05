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Найбільша в історії поразка "Шахтарю": за що "Динамо" звільнило Сьоміна – відео
сьогодні , 11:04 Найбільша в історії поразка "Шахтарю": за що "Динамо" звільнило Сьоміна – відео
Михайло Гема
Арбітр вилучив футболіста, показавши середній палець: його ледь не звинуватили в расизмі
сьогодні , 10:43 Арбітр вилучив футболіста, показавши середній палець: його ледь не звинуватили в расизмі
Юрій Семенюк
Український клуб відмовився від прямої путівки у Лігу чемпіонів
4 червня , 18:12 Український клуб відмовився від прямої путівки у Лігу чемпіонів
Михайло Гема