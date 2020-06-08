У тренерському штабі збірної України буде працювати новий помічник, який стане асистентом Андрія Шевченка. Його ім'я поки невідоме.

Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив у своїй програмі "Циганик Live", що іноземний фахівець буде допомагати головному тренеру національної команди Андрію Шевченку.

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"На даному етапі Шевченко вирішив, що для нього принципово закінчити ту справу з тою командою, яку він сам собі побудував. Він неодноразово зізнавався, що отримує насолоду від роботи з тими футболістами, які зараз є у нього в національній команді. Це теж стало головним чинником того, що йому захотілося продовжити цю роботу. Оскільки він бачить перспективу, бачать її і помічники", – розповів журналіст.

І найголовніше, що повністю залишається той штаб, який працював у національній збірній: і Мауро Тассотті, і Андреа Малдера, і Педро Харо – тренер воротарів, і Олександр Шовковський. Окрім того, буде ще один спеціаліст! Він буде іноземцем, який долучиться до національної збірної України і буде допомагати тренерському штабу в аналітичній роботі.

Глава УАФ Андрій Павелко підтвердив інформацію: "Тренерський штаб залишається той же. Додатково залучимо ще одного фахівця з Італії, який працював у Англії. Він посилить тренерський штаб збірної".

За словами журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова, мова йде про тренера з фізпідготовки Андреа Адзаліне.

Хто такий Андреа Адзаліне

Раніше Адзалін працював у молодіжній збірній Італії U-21, збірної Греції, "Монако", "Нанті", а також у "Лестері", коли англійський клуб виграв Прем'єр-лігу в 2016 році.

Кар'єра Андрія Шевченка в збірній України