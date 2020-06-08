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У Чорногорії футболіст забив розкішний гол з центру поля, перекинувши м'яч за воротаря: відео
сьогодні , 16:43 У Чорногорії футболіст забив розкішний гол з центру поля, перекинувши м'яч за воротаря: відео
Юрій Семенюк
Шалений гол Зубкова приніс перемогу "Ференцварошу" у матчі з глядачами на трибунах: відео
сьогодні , 10:23 Шалений гол Зубкова приніс перемогу "Ференцварошу" у матчі з глядачами на трибунах: відео
Михайло Гема
"Дніпро-1" обіграв "Львів" у виїзному матчі, який відбувся в Дніпрі
7 червня , 22:59 "Дніпро-1" обіграв "Львів" у виїзному матчі, який відбувся в Дніпрі
Ігор Саджениця