У збірній України з футболу з'явиться новий тренер
У тренерському штабі збірної України буде працювати новий помічник, який стане асистентом Андрія Шевченка. Його ім'я поки невідоме.
Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив у своїй програмі "Циганик Live", що іноземний фахівець буде допомагати головному тренеру національної команди Андрію Шевченку.
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"На даному етапі Шевченко вирішив, що для нього принципово закінчити ту справу з тою командою, яку він сам собі побудував. Він неодноразово зізнавався, що отримує насолоду від роботи з тими футболістами, які зараз є у нього в національній команді. Це теж стало головним чинником того, що йому захотілося продовжити цю роботу. Оскільки він бачить перспективу, бачать її і помічники", – розповів журналіст.
І найголовніше, що повністю залишається той штаб, який працював у національній збірній: і Мауро Тассотті, і Андреа Малдера, і Педро Харо – тренер воротарів, і Олександр Шовковський. Окрім того, буде ще один спеціаліст! Він буде іноземцем, який долучиться до національної збірної України і буде допомагати тренерському штабу в аналітичній роботі.
Глава УАФ Андрій Павелко підтвердив інформацію: "Тренерський штаб залишається той же. Додатково залучимо ще одного фахівця з Італії, який працював у Англії. Він посилить тренерський штаб збірної".
За словами журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова, мова йде про тренера з фізпідготовки Андреа Адзаліне.
Хто такий Андреа Адзаліне
Раніше Адзалін працював у молодіжній збірній Італії U-21, збірної Греції, "Монако", "Нанті", а також у "Лестері", коли англійський клуб виграв Прем'єр-лігу в 2016 році.
Кар'єра Андрія Шевченка в збірній України
- Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.
- З першим завданням на чолі збірної Шевченко не впорався. Наставник не вивів команду на чемпіонат світу 2018 року.
- Вже восени 2018 року під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.
- Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.
- Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.