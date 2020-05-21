Збірну України покине ключовий помічник Шевченка
Помічник Андрія Шевченка у збірній Україні Мауро Тассотті може покинути команду. Італійський фахівець може перейти в "Мілан".
Тассотті у збірній України з 2016 року
Мауро Тассотті може увійти у тренерський штаб німецького фахівця Ральфа Рангніка, повідомляє Milan news з посиланням на авторитетне видання Tuttosport.
До речі Шевченко розповів, чи покине збірну України заради "Мілана"
Рангніка називають головним кандидатом на пост тренера "Мілана". Саме він думає про запрошення Тассотті у свій штаб.
За інформацією джерела, Рангнік зацікавлений у запрошенні Тассотті, оскільки хоче повернути клубу "італійську душу".
Тассотті з 2001 року працював у тренерському штабі "Мілана". З 2016 року він працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
Шевченко може перейти у "Мілан"
У "Мілані" може опинитися і сам Андрій Шевченко. Поки фахівець стверджує, що зосереджений на роботі у збірній Україні.
Водночас він не приховує, що мріє очолити італійський клуб. Однак це не відбудеться протягом найближчого року.
Невдовзі Шевченко повинен підписати новий контракт з Українською асоціацією футболу. Очікується, що Шевченко буде працювати зі збірною України до чемпіонату світу 2022 року.
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