Збірну України покине ключовий помічник Шевченка

Помічник Андрія Шевченка у збірній Україні Мауро Тассотті може покинути команду. Італійський фахівець може перейти в "Мілан".

Тассотті у збірній України з 2016 року

Мауро Тассотті може увійти у тренерський штаб німецького фахівця Ральфа Рангніка, повідомляє Milan news з посиланням на авторитетне видання Tuttosport.

До речі Шевченко розповів, чи покине збірну України заради "Мілана"

Рангніка називають головним кандидатом на пост тренера "Мілана". Саме він думає про запрошення Тассотті у свій штаб.

За інформацією джерела, Рангнік зацікавлений у запрошенні Тассотті, оскільки хоче повернути клубу "італійську душу".

Тассотті з 2001 року працював у тренерському штабі "Мілана". З 2016 року він працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Шевченко може перейти у "Мілан"

У "Мілані" може опинитися і сам Андрій Шевченко. Поки фахівець стверджує, що зосереджений на роботі у збірній Україні.

Водночас він не приховує, що мріє очолити італійський клуб. Однак це не відбудеться протягом найближчого року.

Невдовзі Шевченко повинен підписати новий контракт з Українською асоціацією футболу. Очікується, що Шевченко буде працювати зі збірною України до чемпіонату світу 2022 року.