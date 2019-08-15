Італію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 і забрати Ігри-2026

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Італії Джованні Малага попередив, що країну можуть не допустити до літньої Олімпіади 2020 року в Токіо (Японія).

Також Італію можуть позбавити можливості прийняти Ігри-2026 через новий закону про спорт і гостру внутрішньополітичну кризу.

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Я стурбований олімпійським майбутнім італійського спорту. Згустилися чорні хмари. Причини – політична криза, неясність складу майбутнього уряду і неприйняття Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) закону про реформу спорту, який схвалив парламент,

–наводить слова Малага Tuttosport.

Малага підкреслив, що італійським спортсменам можуть заборонити виступати під національним прапором в Токіо в 2020 році.

Проблеми в стосунках між Римом і Міжнародним олімпійським комітетом почалися в серпні, коли італійський парламент остаточно схвалив закон про реформу системи національного спорту. Кроком МОК може стати відсторонення збірної від участі в ОІ-2020.

Спорт 24 писав, що збірну Російської Федерації також можуть дискваліфікувати на літніх Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо.