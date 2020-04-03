Збірну Росії з футболу обікрали

В Російському футбольному союзі виявили крадіжку екіпірування збірної.

Загалом було вкрадено речей на 3,5 мільйони рублів.

"Ми звернулися в правоохоронні органи, ведеться розслідування. Був викрадений, в основному, тренувальний одяг: підтрусники, футболки, сланці, шорти, одна сітка для м'ячів. Всього пара десятків позицій", – розповіли "Чемпионату" в РФС.

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Склад з речами збірної Росії – в підмосковному Бірюльово. При цьому про крадіжку стало відомо ще в березні.Чи є серед викрадених речей форма збірної Росії, яку мали представити, але перенесення відклали через пандемію – не повідомляється.

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