Збірну Росії з футболу обікрали
В Російському футбольному союзі виявили крадіжку екіпірування збірної.
Загалом було вкрадено речей на 3,5 мільйони рублів.
"Ми звернулися в правоохоронні органи, ведеться розслідування. Був викрадений, в основному, тренувальний одяг: підтрусники, футболки, сланці, шорти, одна сітка для м'ячів. Всього пара десятків позицій", – розповіли "Чемпионату" в РФС.
До слова Матч "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів вважають причиною масового поширення коронавірусу в Англії
Склад з речами збірної Росії – в підмосковному Бірюльово. При цьому про крадіжку стало відомо ще в березні.Чи є серед викрадених речей форма збірної Росії, яку мали представити, але перенесення відклали через пандемію – не повідомляється.
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