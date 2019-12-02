Збірну України чекає пекло у плей-офф Євро-2020: називаємо потенційних суперників

Збірна України за результатами жеребкування групового етапу Євро-2020 потрапила до групи C. "Синьо-жовті" зіграють з Нідерландами, Австрією та ще однією командою, яка стане відома після раунду плей-офф. Спробуємо спрогнозувати, з ким команда Андрія Шевченка зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020.

У першу чергу слід зазначити, що з 24 команд, які гратимуть на груповому етапі, в 1/8 фіналу вийдуть 16. Тобто чотири з шести збірних, які посядуть третю сходинку у своїй групі, зможуть зіграти в 1/8 фіналу.

Не вийти в 1/8, мабуть, неможливо. Хоча досвід 2016 року змушує обережно ставитися до будь-яких перспектив.

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Що чекає на Україну в плей-офф?

Варіант перший. Збірна України виграє свою групу. У такому випадку "синьо-жовті" зустрінуться з третім місцем групи D/E або F.

Хто грає в цих групах? Група D представлена Англією, Хорватією, Чехією та ще однією збірною, яка проходить шлях плей-офф C (Шотландія – Ізраїль, Норвегія – Сербія). За винятком Англії, кожну з команд можна перегравати. Найважче, напевно, буде з хорватами, які не пустили Україну на чемпіонат світу 2018 року. Ймовірний суперник України – Чехія.

Група E. Іспанія, Швеція, Польща та переможець шляху B (Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія). Ймовірно, що групу виграють іспанці, а Польща зі Швецією побореться за другу сходинку. Ймовірний суперник України – Швеція.

Нарешті, найгірший сценарій для збірної України – суперник з групи смерті F. У ній за вихід у плей-офф боротимуться Франція, Німеччина та Португалія.

Про четверту команду сенсу говорити нема, тому що в одній групі зустрінуться чинні чемпіони Європи 2016 року португальці, чинні чемпіони світу 2018 року та тріумфатори Мундіалю 2014 року німці.

Кожен з цих суперників вкрай складний, хоча Україна й зуміла перемогти португальців у відборі. Ймовірний суперник України – все та ж Португалія.

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Варіант другий. Збірна України посідає другу сходинку у своїй групі. У такому випадку "синьо-жовті" потраплять на переможця групи A.

У цій групі виступають Туреччина, Уельс, Швейцарія та Італія. Останні є фаворитами на перемогу, а відтак – потенційний суперник України в 1/8 фіналу.

До слова, Італія виграла всі поєдинки в рамках відбору Євро-2020. "Скуадра адзурра" набрала хорошу форму, тому є серед головних претендентів на перемогу в турнірі.

З італійцями в України пов’язані не найкращі спогади. Саме Італія вибила Україну в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2006 року.

Варіант третій. Збірна України проходить у плей-офф як найкраща третя команда. Тут для "синьо-жовтих" два сценарії: матч з переможцем групи E, де виступає Іспанія, або з переможцем групи смерті F (Франція, Німеччина, Португалія).

Таким чином, наразі потенційними суперниками українців по плей-офф є Чехія, Швеція, Португалія, Італія, Франція або Німеччина.

Статистика України з потенційними суперниками

Україна – Чехія зіграно 4 матчі (2 перемоги України, одна нічия та одна поразка).

Україна – Швеція зіграно 5 матчів (2 перемоги України, двічі нічиї та одна поразка).

Україна – Португалія зіграно 4 матчі (2 перемоги України, одна нічия та одна поразка).

Україна – Італія зіграно 8 матчів (6 поразок та дві нічиї).

Україна – Франція зіграно 9 матчів (1 перемога України, 5 поразок та три нічиї).

Україна – Німеччина зіграно 6 матчів (3 перемоги Німеччини, три нічиї).