Збірну України дискваліфікували на Кубку світу через Підгрушну: коментар біатлоністки

У змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці Олена Підгрушна принесла збірній України 10-е місце. Але після фінішу команду було дискваліфіковано через порушення правил безпеки на стрільбі під час етапу Олени.

Коментуючи інцидент, Підгрушна заявила, що суддя показав неправильний рубіж словенці Леі Айнфальт, яка бігла поруч з нею. "Я на спуску перед стадіоном стояла в спину за нею, і, відповідно, орієнтувалась по ній. І перед тим на трасі хтось мені кричав, що я десята, тому я абсолютно не здивувалася тому, що потрапила на десяту установку", – цитує Олену biathlon.com.ua.

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За словами Підгрушної, коли вона на вогневому рубежі тримала в руках зброю, втрутився суддя. Він махнув рукою словенці, щоб та перейшла на десяту установку.

Ну і мені показує, мовляв, переходь далі. А оскільки все це відбувалось буквально протягом якоїсь секунди, я не встигла зрозуміти, що відбувається і зорієнтуватись, що потрібно одягти знов зброю і після того перейти на інший килимок. Адже будь-який перехід, згідно з правилами, має відбуватись з одягненою зброєю,

– сказала українка.

Підгрушна визнала свою провину і попросили вибачення у команди.

Дуже шкода і я хочу вибачитись і перед спортсменами нашої команди, перед тренерами та вболівальниками. Тому що я якраз і виходила на старт саме для того, аби команда була більш конкурентоспроможною,

– резюмувала Підгрушна.

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У неділю, 26-го січня, у Поклюці (Словенія) відбудуться останні гонки в рамках 6-го етапу Кубка Світу.

Олена Підгрушна заявила, що пропустить мас-старт і готуватиметься до чемпіонату світу в Італії.

Таким чином, у жіночій гонці Україну представить тільки Юлія Джима.

У чоловічому мас-старті виступлять Дмитро Підручний та Артем Прима.