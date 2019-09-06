Збірну України в Литві підтримає близько тисячі вболівальників, відбудеться марш фанів

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Збірну України в Литві підтримає близько тисячі вболівальників
Збірну України в Литві підтримає близько тисячі вболівальників / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

У суботу, 7 вересня, збірна України проведе у Вільнюсі черговий поєдинок відбору Євро-2020. "Синьо-жовті" зустрінуться проти команди Литви.

Цей матч збираються відвідати близько тисячі прихильників "синьо-жовтих".

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На своєму сайті Українська асоціація футболу опублікувала інформацію для українських уболівальників:

1. Місця для вболівальників (переважна більшість – у секторах RD та RE. Вхід на стадіон – за дві години до початку матчу, із 17.00).

2. Камер схову немає, тому великі сумки чи рюкзаки із собою краще не брати.

3. Заборонено проносити на стадіон будь-які колючі-ріжучі предмети, зброю, напої та харчі.

4. На території стадіону будуть працювати пункти харчування.

5. Місце зустрічі перед маршем фанів – Keulė Rūkė restaurant (Pylimo g. 66, Vilnius 01136).

6. Отримати квитки на матч Литва – Україна, придбані на сайті ticketsbox.com, ви можете в день матчу, 7 вересня, у Вільнюсі біля стадіону ЛФФ.

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Схема розміщення каси для обміну сертифікатів додається. Час роботи каси – із 17.00 до 19.00. Для отримання квитків при собі необхідно мати видрукований сертифікат та паспорт.


Схема стадіону ЛФФ

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Теги: Збірна України з футболу Литва – Україна Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020
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