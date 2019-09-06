Збірну України в Литві підтримає близько тисячі вболівальників, відбудеться марш фанів

У суботу, 7 вересня, збірна України проведе у Вільнюсі черговий поєдинок відбору Євро-2020. "Синьо-жовті" зустрінуться проти команди Литви.

Цей матч збираються відвідати близько тисячі прихильників "синьо-жовтих".

Читайте також: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

На своєму сайті Українська асоціація футболу опублікувала інформацію для українських уболівальників:

1. Місця для вболівальників (переважна більшість – у секторах RD та RE. Вхід на стадіон – за дві години до початку матчу, із 17.00).

2. Камер схову немає, тому великі сумки чи рюкзаки із собою краще не брати.

3. Заборонено проносити на стадіон будь-які колючі-ріжучі предмети, зброю, напої та харчі.

4. На території стадіону будуть працювати пункти харчування.

5. Місце зустрічі перед маршем фанів – Keulė Rūkė restaurant (Pylimo g. 66, Vilnius 01136).

6. Отримати квитки на матч Литва – Україна, придбані на сайті ticketsbox.com, ви можете в день матчу, 7 вересня, у Вільнюсі біля стадіону ЛФФ.

Це цікаво: Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна

Схема розміщення каси для обміну сертифікатів додається. Час роботи каси – із 17.00 до 19.00. Для отримання квитків при собі необхідно мати видрукований сертифікат та паспорт.



Схема стадіону ЛФФ