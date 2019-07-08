Збірну України з баскетболу офіційно очолив латвієць Айнарс Багатскіс

Латвійський тренер Айнарс Багатскіс очолив чоловічу збірну України з баскетболу. Фахівець паралельно працюватиме в "Київ-Баскет".

Латвієць підписав контракт на 2 роки з Федерацією баскетболу України, інформує сайт ФБУ.

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52-річний фахівець очолить чоловічу національну збірну, яка в листопаді розпочне виступ у кваліфікації ЄвроБаскета-2021. Жеребкування групового раунду відбору ЄвроБаскета-2021 відбудеться уже 22 липня.

Що відомо про Айнарса Багатскіса

Багатскіс добре відомий українським вболівальникам за роботою в Україні: латвієць в сезоні 2011/2012 очолював "Кривбасбаскет", а з 2012 по 2014 роки тренував київський "Будівельник". З киянами Багатскіс двічі ставав чемпіоном України.

Після українського етапу тренерської кар’єри латвійський фахівець працював у Росії, Туреччині, Ізраїлі та Німеччині.

Також Багатскіс 7 років (2011-2017) очолював чоловічу національну збірну Латвії, яку виводив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів 8 місце на домашньому ЄвроБаскеті-2015.

У минулому сезоні латвієць працював із німецьким "Бамбергом", з яким вийшов у плей-офф, посівши 5 місце в регулярному чемпіонаті Бундесліги (22 перемоги, 12 поразок).

Також Айнарс Багатскіс став головним тренером віце-чемпіона України столичного "Київ-Баскет" – цю інформацію підтверджено офіційно. Кияни в минулому сезоні Суперліги Парі-Матч вийшли у фінал, де поступились южненському "Хіміку".