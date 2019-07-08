Збірну України з баскетболу офіційно очолив латвієць Айнарс Багатскіс

47 Читать новость на русском
Айнарс Багатскіс
Айнарс Багатскіс / Getty Images

Латвійський тренер Айнарс Багатскіс очолив чоловічу збірну України з баскетболу. Фахівець паралельно працюватиме в "Київ-Баскет".

Латвієць підписав контракт на 2 роки з Федерацією баскетболу України, інформує сайт ФБУ.

Читайте також: НБА: головні переходи 2019

52-річний фахівець очолить чоловічу національну збірну, яка в листопаді розпочне виступ у кваліфікації ЄвроБаскета-2021. Жеребкування групового раунду відбору ЄвроБаскета-2021 відбудеться уже 22 липня.

Що відомо про Айнарса Багатскіса

Багатскіс добре відомий українським вболівальникам за роботою в Україні: латвієць в сезоні 2011/2012 очолював "Кривбасбаскет", а з 2012 по 2014 роки тренував київський "Будівельник". З киянами Багатскіс двічі ставав чемпіоном України.

Після українського етапу тренерської кар’єри латвійський фахівець працював у Росії, Туреччині, Ізраїлі та Німеччині.

Також Багатскіс 7 років (2011-2017) очолював чоловічу національну збірну Латвії, яку виводив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів 8 місце на домашньому ЄвроБаскеті-2015.

У минулому сезоні латвієць працював із німецьким "Бамбергом", з яким вийшов у плей-офф, посівши 5 місце в регулярному чемпіонаті Бундесліги (22 перемоги, 12 поразок).

Також Айнарс Багатскіс став головним тренером віце-чемпіона України столичного "Київ-Баскет" – цю інформацію підтверджено офіційно. Кияни в минулому сезоні Суперліги Парі-Матч вийшли у фінал, де поступились южненському "Хіміку".

blog_ava
День Петра і Павла: дата та традиції святкування в Україні
сьогодні
15831
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу БК Київ-Баскет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
сьогодні 15:29 Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
586
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6928
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3418
"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
сьогодні 13:31 "Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
344
НБА: головні переходи 2019
сьогодні 11:16 НБА: головні переходи 2019
265
Новини
Більше новин
Залиште відгук