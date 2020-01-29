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Збірну України з біатлону дискваліфікували в естафеті на юніорському ЧС – відомо причину

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Катерина Бех / Фото: Дмитро Євенко

У середу, 29 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках юніорського чемпіонату світу відбулася естафета у юніорок.

Збірну України в цій гонці представляли Анастасія Рассказова, Любов Кіпяченкова, Оксана Москаленко і Катерина Бех, пише Sport.ua.

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Другий етап, який бігла Кіпяченкова, став для нашої команди провальним. Любов заробила два кола штрафу і була повільною на лежці, після чого шансів на медаль українки не мали. Довелося докласти чимало зусиль, щоб повернутися в топ-10. Москаленко і Бех вдалося це зробити. На фінішне коло Катерина пішла дев'ятою, але зуміла обійти двох суперниць, відігравши майже півхвилини.

Перемогу здобула збірна Франції, друге місце зайняла команда Росії, а замкнули трійку призерок біатлоністки з Норвегії.

Однак, після фінішу Україну дискваліфікували. На стрільбі лежачи Катерина Бех повинна була відправитися на коло штрафу, але використала четвертий запасний патрон і закрила мішень. За правилами запасних патронів на одному рубежі можна використовувати не більше трьох.

Нагадаємо, що 25 січня жіночу збірну України дискваліфікували в естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці. На останній стрільбі Підгрушна спочатку стала на чужий килимок, потім переступила на потрібний, не надівши гвинтівку. Тим самим українка порушила правила техніки безпеки.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
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