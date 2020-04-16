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Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер

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Юрай Санітра / xsport.ua

У жіночій збірній України з біатлону в наступному сезоні буде новий тренер. Словацький фахівець Юрай Санітра є основним кандидатом на пост головного тренера жіночої збірної України.

Наразі Юрай Санітра є старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону.

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Про те, що Санітра може очолити і жіночу команду повідомляє "Суспільне Спорт". За інформацією джерела, Санітра продовжить тренувати і чоловічу команду.

Попередньо, під керівництвом словацького тренера до сезону готуватимуться до 5 спортсменок – ті, які не мають особистого наставника.

Детальна інформація про склади на підготовчий період буде опублікована після тренерської наради.

До цього командним тренером жіночої збірної України був Валерій Лесніков.

Хто тренує українських біатлоністок?

  • Валентина Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І., Бондаренко В.М.
  • Віта Семеренко – Байда С.І., Шамрай Г.І.
  • Юлія Джима – Урош Велепець
  • Олена Підгрушна – Бунт О.Є., Починок І. М., Гояць Я.Є., Опанасенко М.П.
  • Анастасія Меркушина – Ірина Меркушина, Олег Меркушин
  • Дар'я Блашко – Махлаєв В.А, Воробйов Б.Ф, Бельський Е.А

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявляв, що Санітра може очолити жіночу команду. За його словами, спортсменки самі вирішуватимуть, хто їх тренуватиме.

Що відомо про Санітру?Під керівництвом тренера Україна отримала першого чемпіона світу серед чоловіків. Ним у 2019 році став Дмитро Підручний. У 2020 році чоловіча команда здобула срібло в естафеті, що стало першою нагородою для українців з 2011 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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