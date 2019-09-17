Збірну України залишили без підтримки вболівальників у матчі проти Сербії у відборі на Євро-2020

23 Читать новость на русском
Україна зіграє проти Сербії без підтримки вболівальників
Україна зіграє проти Сербії без підтримки вболівальників / Євген Кравс

Збірні Сербії та України зіграють у Белграді 17 листопада. ЦЕ буде матч кваліфікації Євро-2020. Однак квитки на цей матч для українських вболівальників реалізуватися не будуть.

Відповідне рішення прийняла Українська асоціація футболу за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн. Відтак АУФ вирішила не забирати свою квоту, яка передбачена у таких випадках.

До слова: Квитки на матч Україна – Португалія надійшли у продаж: ціна та як їх купити

Нагадаємо, що раніше відповідно до цих домовленостей Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія, який відбувся 7 червня у Львові без сербських вболівальників. Тоді українці розгромили суперників 5:0.

Варто зазначити, що побоювання щодо сербських фанатів небезпідставні. 

Читайте також: Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати

Сам матч відбудеться у Белграді на стадіоні з величезним написом "Газпром".

Нагадаємо, збірна України поки посідає першу місце у групі B у відборі на Євро-2020. Саме українці мають найбільше шансів в групі вийти на Чемпіонат Європи.

blog_ava
Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
сьогодні
4743
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
сьогодні 13:25 "Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб
350
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
сьогодні 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
871
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
807
Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
16 вересня 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
1071
"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
16 вересня 12:41 "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
535
Новини
Більше новин
Залиште відгук