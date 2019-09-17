Збірну України залишили без підтримки вболівальників у матчі проти Сербії у відборі на Євро-2020

Збірні Сербії та України зіграють у Белграді 17 листопада. ЦЕ буде матч кваліфікації Євро-2020. Однак квитки на цей матч для українських вболівальників реалізуватися не будуть.

Відповідне рішення прийняла Українська асоціація футболу за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн. Відтак АУФ вирішила не забирати свою квоту, яка передбачена у таких випадках.

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Нагадаємо, що раніше відповідно до цих домовленостей Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія, який відбувся 7 червня у Львові без сербських вболівальників. Тоді українці розгромили суперників 5:0.

Варто зазначити, що побоювання щодо сербських фанатів небезпідставні.

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Сам матч відбудеться у Белграді на стадіоні з величезним написом "Газпром".

Нагадаємо, збірна України поки посідає першу місце у групі B у відборі на Євро-2020. Саме українці мають найбільше шансів в групі вийти на Чемпіонат Європи.