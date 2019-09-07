Здавалося, що граємо вдома: Миколенко прокоментував підтримку збірної України в Литві

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Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / GETTY IMAGES

Футболіст збірної України Віталій Миколенко прокоментував перемогу в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гравець "Динамо" відіграв увесь поєдинок на лівому фланзі оборони.

Після гри проти Литви Віталій заявив, що в нього хороші емоції, проте команда, за його словами, скоро забуде про здобутий результат.

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Також Віталій прокоментував тактику на матч проти Литви та його позицію на полі.

Нічого не змінилося в плані тактики в порівнянні з матчем з Люксембургом. Це була установка тренера (грати високо, – Спорт24), я її просто виконував. Дякуємо вболівальникам. Здавалося, що граємо вдома,
– сказав Віталій.

Щоб вийти на Євро, за словами Миколенка, збірній потрібно виграти в наступних двох матчах проти Литви та Португалії.

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На цей момент підопічні Андрія Шевченка набрали 13 очок. Відтак, за певних обставин Україні достатньо набрати ще 4 бали, що гарантує поїздку на чемпіонат Європи.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Дніпрі 10-го вересня. Українці зіграють контрольний поєдинок проти Нігерії.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Литва – Україна Новини Спорту Євро-2020
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