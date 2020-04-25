Здорова спина і підтягнуті руки: Світоліна порадила тренування під час карантину

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася вправами, які можна виконати під час карантину вдома.

Відео спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Світоліна показала одне зі своїх тренувань для м'язів рук та спини. Для цього потрібні тільки коврик та приблизно 30 – 40 хвилин часу.

Кожен підхід складається з 7 вправ, кількість повторів яких тенісистка написала під своїм відео. Однак ви цілком можете обирати варіант, який відповідає вашій фізичній підготовці – не обов'язково повторювати ту саму кількість разів.

Між 3-ма підходами Світоліна радить відпочити півтори хвилини, ви можете регулювати час під себе.

Не забувайте: якщо у вас проблеми зі спиною, шиєю чи маєте інші питання, які стосуються здоров'я, – перед тренуванням порадьтеся зі своїм лікарем. Також не варто забувати, що вправи показує відома у світі спортсменка і не варто старатися виконати все в аналогічному об'ємі – краще уважно спостерігати за технікою виконання.

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