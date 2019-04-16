Зеленський або Порошенко? Спорт поза політикою, – Джима

Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала другий тур президентських виборів в Україні, який відбудеться у неділю, 21 квітня.

Джима заявила, що чекає на другий тур, як і всі, але на дебати на НСК "Олімпійський" не має наміру йти.

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"Я на дебати? Хіба що, якби мене запросили дебатувати, то пішла б, а подивитися – напевно, ні", – цитує Джиму Tribuna.com.

Водночас Джима переконує, що не планує після кар'єри в біатлоні піти в політику.

Ні-і. Для того, щоб туди йти, потрібно чітко розуміти, що і як ти хочеш поміняти, і як це можливо зробити. До того ж, з моїм характером, політик з мене нікудишній. Напевно, це не моя справа взагалі,

– сказала Джима.

На запитання, Зеленський або Порошенко Джима відповіла "спорт поза політикою".

У минулому сезоні Юлія Джима виграла одну гонку на дев'яти етапах Кубка світу з біатлону. Українська біатлоністка виграла індивідуальну гонку у словенській Поклюці.

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