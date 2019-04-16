Зеленський або Порошенко? Спорт поза політикою, – Джима

27 Читать новость на русском
Юлія Джима
Юлія Джима

Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала другий тур президентських виборів в Україні, який відбудеться у неділю, 21 квітня.

Джима заявила, що чекає на другий тур, як і всі, але на дебати на НСК "Олімпійський" не має наміру йти.

Читайте також: Якщо б голосував, то за Зеленського, – український баскетболіст "Барселони"

"Я на дебати? Хіба що, якби мене запросили дебатувати, то пішла б, а подивитися – напевно, ні", – цитує Джиму Tribuna.com.

Водночас Джима переконує, що не планує після кар'єри в біатлоні піти в політику.

Ні-і. Для того, щоб туди йти, потрібно чітко розуміти, що і як ти хочеш поміняти, і як це можливо зробити. До того ж, з моїм характером, політик з мене нікудишній. Напевно, це не моя справа взагалі,
– сказала Джима.

На запитання, Зеленський або Порошенко Джима відповіла "спорт поза політикою".

У минулому сезоні Юлія Джима виграла одну гонку на дев'яти етапах Кубка світу з біатлону. Українська біатлоністка виграла індивідуальну гонку у словенській Поклюці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Страсний тиждень-2019: що можна їсти
сьогодні
11134
Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
сьогодні 12:51 Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
1884
Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
15 квітня 16:02 Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
Станіслав Безушко 986
Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
сьогодні 11:39 Для нас, українців, Росія – агресор, – футболіст відверто висловився про війну на Донбасі
677
Легендарний біатлоніст зізнався, що мав пристрасть до алкоголю в дитячому віці
15 квітня 22:47 Легендарний біатлоніст зізнався, що мав пристрасть до алкоголю в дитячому віці
354
Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів
15 квітня 19:35 Ломаченко став обличчям Philipp Plein, його халат на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів
2060
Новини
Більше новин
Залиште відгук