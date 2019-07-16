Зеленський хоче, щоб Україна виборола право на проведення Олімпійських ігор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Олімпійську базу в Києві. Під час виступу Зеленський заявив, що Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор

За словами Президента, Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Відповідне завдання Зеленський поставив під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом НОКу Сергієм Бубкою.

Читайте також: Зеленський вручив державні нагороди футболістам збірної України U-20

Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі й прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними,

– цитує Зеленського сайт АП.

Як заявив Зеленський, наразі потрібно розбудовувати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти,

– заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році. Бубка зазначив, що наразі найбільш реалістично провести в Україні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Україна ніколи не приймала змагання рівня Олімпійських ігор. У 2012 році Україна спільно з Польщею прийняла чемпіонат Європи з футболу. Наразі це найбільші змагання, які приймала Україна. У 2018 році Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів.

Літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть у столиці Японії Токіо. Зимові Олімпійські ігри 2022 року прийме столиця Китаю Пекін. У 2008 році Пекін прийняв літню Олімпіаду.