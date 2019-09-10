Зеленський особисто обірвав кар'єру легендарному футболісту "Карпат" та збірної України

Колишній захисник львівських "Карпат" та збірної України Артем Федецький розповів про пропозицію балотуватися в народні депутати.

Володимир Зеленський особисто звернувся з пропозицією до футболіста, повідомляє "UA-Футбол".

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Я готовий був продовжувати футбольну кар’єру, у мене була чинна угода з "Карпатами". Також "Волинь" запрошувала. Та якось під час відпустки в Луцьку пролунав дзвінок, який багато змінив у житті. Телефонував особисто Володимир Зеленський, з яким ми знайомі більше восьми років. Він запросив у команду Зе. Поставив дві вимоги – бути чесним та порядним,

– сказав Федецький.

Також Артем заявив, що не виключає можливості продовження професійної кар'єри:

Сам ще тренуюся щодня, тримаю себе у формі. Так що ви помилилися, ще не завершив кар'єру. Бувають різні ситуації. Хлопці не грають і по півроку, але потім знаходять себе на футбольному полі знову. Адже 34 – це ще не вік, коли закінчують грати.

Спорт 24 писав, що Федецький балотувався в народні депутати від партії Слуга народу по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.

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