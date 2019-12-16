Зеленський підтримав Зозулю: Ти справжній патріот

Президент України Володимир Зеленський підтримав гравця "Альбасете" Романа Зозулю. Український футболіст постраждав від образливих вигуків іспанських вболівальників, які називають Романа нацистом.

Володимир Зеленський у фейсбуці опублікував допис, написавши, що Зозулю підтримує вся Україна.

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Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!,

– написав Зеленський.

Також Зозулю підтримав його колишній клуб "Динамо". "Твій бійцівський характер і воля до правди та честі, патріотизм завжди були і залишаються головними чеснотами. Тебе ніхто і ніколи не зламає, правда на твоїй стороні. Романе, ми з тобою!", – йдеться у повідомленні київського клубу.

Що відомо про скандал? 17 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.



Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.