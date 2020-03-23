Зеленський порадив українцям зайнятися спортом під час карантину: з чого варто почати

Президент України Володимир Зеленський опублікував традиційне відеозвернення до українців під час карантину. Наприкінці, традиційно, була його порада чим зайняти себе під час вимушеної ізоляції вдома.

Цього разу Володимир Зеленський запропонував українцям зайнятися спортом в домашніх умовах.

"Не за горами літо, а отже саме час згадати про фізичну форму. В інтернеті ви дуже легко знайдете безліч відеокурсів для тренування вдома. За словами медиків, сьогодні фізкультура потрібна всім. Але без фанатизму і без гонитви за рекордами", – застеріг Зеленський.

До слова Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне

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